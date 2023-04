La police nationale française mène une course-poursuite jusque dans le centre-ville de Bruxelles! (vidéo)

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Ce n’est pas tous les jours que l’on voit passer dans le centre-ville de Bruxelles des Peugeot 5008 de la police nationale française suivies d’un cortège de voitures de la police bruxelloise ! On aurait pu croire qu’il s’agissait là d’un tournage de film d’action, mais il n’en était rien. Il s’agissait bien d’une véritable course-poursuite menée sur notre territoire par la police nationale française avec l’appui de voitures de la police bruxelloise et de l’hélicoptère de la police fédérale ! Les faits – qui ont été partiellement immortalisés par des témoins et peuvent avoir lieu « en vertu d’un accord entre nos deux pays », nous précise la police locale – se sont déroulés pas plus tard que dans le courant de la soirée de ce lundi 3 avril...