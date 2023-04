Ce n’est probablement pas encore pour cette semaine: un 12e Clasico comme spectateur pour Eden Hazard?

Eden Hazard a retrouvé un léger sourire. Dimanche dernier, le N.7 de la Casa Blanca a enfin eu droit à du temps de jeu face à Valladolid (25 minutes) et en a profité pour délivrer une passe décisive. Conservera-t-il cette lueur dans les yeux ou s’agissait-il d’un one-shot ? Carlo Ancelotti a beau répéter à longueur de semaines qu’il compte sur le Belge et que ce dernier « pourrait avoir bientôt plus d’opportunités », on penche tout de même davantage vers la deuxième possibilité.

Sélectionné parmi les 23 joueurs qui défieront le Barça ce mercredi soir (21h00) en demi-finale retour de la Coupe du Roi, l’ancien capitaine des Diables risque en effet de passer la rencontre sur le banc. Une fois de plus, diront certains. Si tel devait être de nouveau le cas, ça ne ferait que confirmer le très maigre statut du garçon à Madrid. Depuis son arrivée en 2019, il n’a d’ailleurs jamais affronté le rival catalan. Pas une seule minute au compteur en onze rencontres : blessé à quatre reprises et sur le banc les sept autres fois. Un douzième Clasico dans la peau de spectateur semble donc plus que probable, vu la concurrence offensive chez les Merengues.