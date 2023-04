Manage-Châtelineau : ils nient la double tentative d’assassinat mais aujourd’hui, Rudy est hémiplégique

Les prévenus cuisinés par la Cour

Questions à Steve : Vous avez effectué des recherches sur les armes ? « Je suis passionné de pistolets sur les jeux vidéo. C’est une coïncidence. » - Pourquoi ne pas avoir crevé les pneus ? « Il fallait un couteau. » - Pourquoi n’avoir pas cassé le pare-brise plutôt que de couper le câble de frein ? « C’est plus cher (à réparer, ndlr). » - Pourquoi ne pas avoir saboté vous-même la voiture de Rudy ? Vous êtes de toute façon coauteur ! «J’en étais incapable » Et : «Florence m’a demandé si je connaissais quelqu’un pour faire du mal à Rudy» - Pour le tuer ? Soyez précis...

Questions à Florence : Quelle était votre intention par rapport à Rudy ? «Je voulais le récupérer. Je ne voulais pas qu’ils élèvent ma fille ensemble. Une fois 17h, il était incapable de gérer un petit enfant. Ils se droguaient tous les deux depuis l’adolescence» Et : « On a essayé de recoller les morceaux. Ce n’était pas l’amour fou… J’ai tout tenté pour le faire rompre. En immobilisant sa voiture, Amandine se rendrait compte qu’elle était trompée et elle le quitterait » - Sauf que ça n’a pas marché.Vous êtes à la mutuelle, et vous payez Steve pour faire suivre Rudy, un montant important (10.000 euros) « Il devait faire des travaux chez moi. J’ai donné à l’avance. »