La friterie «Au P’tit Marmiton» à Heusy lance ses frites cheese

Une sauce fromage avec du Cheddar, c’est ce que la friterie « Au P’tit Marmiton » à Heusy vient de mettre au point. Il est maintenant possible de commander une frite au format de son choix et de demander cette sauce fromagère pour 1,70€ supplémentaire. Réalisée à base de fromage de la Fromagerie Straet, il est possible également d’y ajouter des oignons séchés ou du piment pour l’agrémenter. « C’est un peu comme la sauce Nachos », indique Laurent Bonaventure, gérant de la friterie.

« L’idée nous est venue, à ma femme et moi, lors d’une foire horeca. Nous avons vu des sauces fromagères industrielles et nous avons voulu refaire ça nous-même, avec des produits du coin. »