Nouveau permis pour la construction d’une école et de huit logements au Donderberg à Laeken

Le projet porte aussi sur la construction d’un logement pour le concierge, d’une salle de sport, et d’un immeuble comprenant pour l’essentiel huit logements et un parking de 17 places. Depuis une dizaine d’années, un collectif de riverains s’oppose aux projets de construction qui se sont succédé et dont l’avant-dernier en date pour lequel un permis avait été accordé, avant d’être suspendu par le Conseil d’État.

Le collectif a relancé un appel à signature d’une pétition pour remettre la pression sur les autorités de la Ville de Bruxelles. Cédé il y a plus de 50 ans par la Donation royale au CPAS de la Ville de Bruxelles, ce site fait partie de l’ensemble constitué par le Jardin colonial, le parc Sobieski, les Jardins du fleuriste et les serres du Stuyvenberg. Il est entouré de rues étroites.

Les riverains craignent notamment que sa bétonisation accentue les inondations de rues situées en contrebas, et dépourvues de bassin d’orage. Ils dénoncent une atteinte à la biodiversité et l’abattage de 150 arbres Ils redoutent aussi une saturation des rues déjà régulièrement encombrées aux heures d’entrées et de sorties de classes d’autres écoles à proximité. Pour se faire entendre, ils ont fait circuler une pétition qui a réuni jusqu’ici plus de 9.600 signatures, à en croire leur site web.