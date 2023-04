Madrid promet une «initiative» de l’Union Européenne en vue d’une reprise du dialogue à Chypre: «Nos efforts peuvent être soutenus par une implication plus active»

La République de Chypre n’exerce son autorité que sur la partie sud de l’île, séparée par la Ligne verte, une zone démilitarisée contrôlée par l’ONU, de la République turque de Chypre-Nord (RTCN), autoproclamée et reconnue seulement par Ankara.

À l’issue de sa rencontre avec M. Sanchez, M. Christodoulides a souhaité que l’UE, qui a de « très bonnes relations avec la Turquie », réussisse à relancer les pourparlers.

« Nous croyons que nos efforts peuvent être soutenus par une implication plus active, plus efficace de l’UE (…) pour sortir de l’impasse », a-t-il dit.

« L’Espagne est particulièrement sensible aux questions de la souveraineté, de l’intégrité territoriale et de l’indépendance », a-t-il ajouté, faisant référence aux démêlés entre Madrid et l’indépendantisme catalan.

Lors d’une rencontre en février avec le dirigeant de la RTCN, le nationaliste Ersin Tatar, le président chypriote-grec avait déclaré ne vouloir « rien de plus que de débloquer la situation ».