Accident de train aux Pays-Bas: un haut responsable de ProRail déclare que le train de marchandises roulait probablement sur la bonne voie

Plusieurs parties enquêtent sur la manière dont l’accident a pu se produire. L’accident s’est produit mardi vers 3h30 du matin, alors que des travaux planifiés étaient en cours. Après la collision entre le train de marchandises et la grue de chantier, un train interurbain a déraillé lorsque la grue ou ses débris sont tombés sur la voie. Au total, deux des quatre voies disponibles étaient en travaux. L’accident a fait un mort, un employé de l’entreprise de construction BAM, dont la grue de construction a été endommagée. Le train de marchandises a également été endommagé mais n’a pas déraillé.

C’est ce qu’a déclaré le responsable de ProRail, John Voppen, lors de l’émission télévisée Op1. Voppen reste cependant sur ses gardes. Il a souligné qu’il voulait d’abord attendre les résultats d’une enquête plus approfondie. « Je suis très prudent à ce sujet », a-t-il déclaré. « Après l’enquête, on s’aperçoit parfois que les choses sont différentes.

Stichting railAlert attend les conclusions des enquêtes avant de faire des recommandations. « Nous suivons ces enquêtes de près et, si nécessaire, nous nous efforcerons de déterminer les mesures d’infrastructure ferroviaire appropriées pour éviter qu’un tel incident ne se reproduise. À ce stade, il est trop tôt pour faire des déclarations à ce sujet », a indiqué l’organisation.

RailAlert a été créée en 2006 en raison du nombre croissant d’accidents. L’objectif principal de la fondation est de contribuer à « un environnement de travail sûr et sain pour tous ceux qui travaillent dans les chemins de fer néerlandais ».

Plusieurs organisations enquêtent sur l’accident. L’Inspection de l’environnement humain et des transports (ILT) coordonne et facilite le travail des différentes parties concernées. « Dans ce cas précis, il s’agit de la police, de l’inspection du travail, de l’OVV (Conseil de sécurité néerlandais), de ProRail, de NS, de DB Cargo et éventuellement de BAM.