Les Belges ont-ils paniqué? La forte augmentation des prix à la pompe a donné lieu à des scènes auxquelles on n’avait plus l’habitude, «c’est en effet plus chargé que d’habitude»

Vous n’avez pas pu y échapper si vous êtes passé devant une pompe à essence hier mercredi. Le prix de l’essence et du diesel a fortement augmenté, surtout pour le premier carburant qui atteint son niveau le plus élevé depuis novembre de l’année dernière.

Le prix maximum de l’essence 95 (E10) a pris 6,1 centimes de plus pour atteindre 1,845 euro par litre, indique le Service public fédéral Économie. Pour l’essence 98 (E5), 6,9 centimes ont été ajoutés avec un prix maximum de 2,0060 euros par litre. Le diesel (B7) devient également plus cher. Le prix maximum a augmenté de 3,6 centimes pour atteindre 1,8290 euro par litre. C’est le prix le plus élevé depuis le début du mois de février.