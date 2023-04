Statut BIM: le CPAS de la Ville de Bruxelles et les mutualités s’associent pour lutter contre le non-recours

Plusieurs milliers d’habitants de la Ville de Bruxelles pourraient prétendre à l’intervention majorée mais ne disposent pas de ce statut. Ce non-recours est principalement dû à la méconnaissance des droits sociaux qui y sont liés ainsi qu’aux difficultés que rencontrent les usagers lors de la constitution du dossier administratif et du suivi de celui-ci. Les démarches sont complexes, les documents nécessaires nombreux et les délais courts. La procédure, l’ensemble de la réglementation et les conditions pour obtenir le statut BIM ne sont pas suffisamment connus par les travailleurs sociaux. de videos Afin de lutter contre ce non-recours, le CPAS de la Ville de Bruxelles et les mutualités se sont dotés d’un cadre de travail commun pour sensibiliser les ménages bruxellois et les accompagner dans les démarches nécessaires. Le CPAS de la Ville a créé en son sein une cellule dédiée, chargée d’aider les personnes pouvant bénéficier de l’intervention majorée à constituer leur dossier.

« La complexité des procédures, les exigences administratives, la rigueur des délais de réponse, la numérisation sont autant de facteurs qui expliquent qu’un grand nombre de personnes n’exercent pas les droits sociaux auxquels ils peuvent prétendre », explique Khalid Zian (PS), président du CPAS de la Ville de Bruxelles. « Le partenariat que nous mettons en place avec les mutualités et les associations actives auprès des habitants de la Ville est inédit. Il s’agit d’aller chercher les gens là où ils sont, de les informer correctement, de les aider à constituer un dossier complet et de s’assurer que ce dossier parvienne auprès de leur mutuelle. Le protocole et les formations devraient permettre à des centaines de personnes à faibles revenus d’exercer leurs droits. »

Protocole Le CPAS a aussi conclu avec les organismes assureurs un protocole permettant de leur communiquer efficacement les dossiers. Les travailleurs sociaux du CPAS, ceux en contact avec des habitants de la Ville, et les associations à vocation sociale identifient les publics concernés et orientent ceux-ci vers la Cellule BIM du CPAS si nécessaire.

La Cellule BIM analyse la situation administrative et sociale du candidat, l’aide à constituer son dossier et l’accompagne dans ses démarches. Les mutualités reçoivent les candidats et enclenchent la procédure nécessaire à l’octroi du statut.