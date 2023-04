«Que je sois dans ce box est une injustice», déclare Salah Abdeslam au Justitia où s’entame l’interrogatoire des accusés des attentats de Bruxelles

L’occasion pour l’ex-ennemi numéro 1 d’exprimer son ressenti quant à sa présence dans le box des accusés lorsque Laurence Massart évoque son casier judiciaire. Salah Abdeslam a déjà été condamné à 20 ans de prison dans le cadre du procès de « la rue du Dries » à Forest et à la réclusion à perpétuité incompressible en France pour les attentats du 13 novembre 2015 à Paris.

Salah Abdeslam est l’un des derniers avoir été inculpé dans le dossier des attentats de Bruxelles, où 32 personnes ont perdu la vie à Maelbeek et Zaventem le 22 mars 2016. Ce mercredi, la présidente de la cour d’assises de Bruxelles délocalisée au Justitia à Haren, Laurence Massart, a entamé l’interrogatoire des neuf accusés des attentats.

« La rue du Dries est un procès qui n’aurait pas dû avoir lieu. C’est dans la continuité du 13 novembre. J’ai fait ce que j’ai fait à Paris, j’ai fui jusque-là, j’étais en cavale. Je n’ai tiré sur personne et on m’a donné vingt ans ! J’ai eu le droit à deux procès », déclare-t-il tout en contenant une certaine colère.

« Je n’avais pas le choix de me cacher rue du Dries. Que je sois dans ce box, c’est une injustice. Je n’ai pas participé à ces attaques-là. Je suis en prison dès le 18 mars 2016. Ce n’est qu’au moment où la tête des El Bakraoui apparaît dans les médias, que ce projet a vu le jour. Je n’étais au courant de rien », expose Salah Abdeslam.

« Je n’ai pas voulu faire appel. On était au bout du rouleau. J’étais à Fleury-Merogis, j’ai été filmé 24h/24h, insulté, frappé, humilié pendant six ans. Faire appel, ça aurait été revivre ça. On ne cherche pas à faire Justice mais à faire des exemples », dit-il en rapport à sa condamnation à la prison à perpétuité.