Le Streat Fest, le festival de la street-food, revient à Tour&Taxis pour une deuxième édition

En 2022, la première édition du Streat Fest avait rassemblé plus de 9.000 participants, 50 chefs de la gastronomie et plus de 40 concerts. L’équipe de Tatou Production a décidé de revenir sur les lieux de son premier succès à Tour&Taxis pour une deuxième édition. « Le but est de devenir un rendez-vous annuel sur la scène culturelle et gastronomique de Bruxelles et de faire grandir le festival au fil des années », expliquent les organisateurs lors de la présentation de la deuxième édition qui aura lieu du 11 au 14 mai. Pour cette édition 2023, les organisateurs espèrent réunir plus de 15.000 participants. 75 chefs ont déjà répondu présents à l’invitation. « Des chefs chevronnés, certains étoilés, souvent toqués Gault et Millau, transposeront les spécialités de leurs établissements singuliers version street food, avec des menus abordables. Ce sera l’occasion aussi, pour des talents émergents, de se faire connaître », se réjouit Terry Vermandel, administrateur de Tatou Production, à l’initiative du Streat Fest.

75 chefs Parmi les nouveaux chefs qui ont décidé de rejoindre cette deuxième édition, il y a le chef étoilé Kevin Lejeune (La Canne en ville) ainsi qu’Alexandru Sapco qui a reçu le prix Gault&Millau du jeune chef de l’année 2023 et officiant à La bonne chère. Le roi des croquettes aux crevettes, Fernand Obb participera également à l’aventure du Streat Fest. Si les chefs bruxellois et belges sont mis à l’honneur lors du festival, le Streat Fest se veut également international avec la présence de Soenil Bahadoer, chef doublement étoilé, viendra des Pays-Bas.

« C’est un challenge pour l’équipe de participer à ce genre de festival. On sort de notre cuisine et de notre zone de confort. Pour le festival, on retravaille la joue de porc à la Kriek façon street food », avance Kevin Lejeune, chef étoilé.

L’ambassadeur de cette deuxième édition est le chef Glen Ramaekers qui s’illustre dans son restaurant Humphrey avec une cuisine subtile et créative.