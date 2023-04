Émilie Dupuis de retour dans «En route avec la police locale»: «Il m’est arrivé d’avoir très peur»

Oh, non ! J’adore toujours autant parce que quand je rentre dans cette voiture, je ne sais jamais à quoi m’attendre. Si on prend à droite, c’est une histoire, à gauche, c’en est une autre. Une chouette relation s’est installée avec les policiers, donc il y a plus de complicité, on se comprend mieux. Et puis, au fur et à mesure, je trouve mieux ma place. Avant, j’avais l’impression que je devais me manifester lors de chaque intervention. Maintenant, si je sens que la personne n’est pas réceptive, je ne l’ennuie pas.

Qu’est-ce qui vous a marquée sur les tournages, cette fois ?

On a vécu des moments de tension et de provocations. Je trouve que la police n’est pas toujours respectée pour le travail qu’elle fait et qui mérite plus de considération. S’il y a réprimande, c’est qu’il y a des raisons. Si j’ai un conseil à donner : ne jamais se croire au-dessus des lois parce qu’un jour ou l’autre, cela vous retombe dessus.

L’émission a aussi une visée didactique. Un cas qui peut servir de leçon ?

On est tombés sur une dame qui avait fait un petit accrochage, l’autre conducteur lui a demandé 400 euros, sans constat. Elle était prête à lui donner l’argent, sauf qu’on est arrivés à ce moment-là. Le policier lui a rappelé que les assurances sont faites pour ça.

Y a-t-il un moment où vous vous êtes sentie en danger ?

J’étais avec la police de Bruxelles-Midi le jour où les métros bruxellois ont été mis sous alerte attentats. À la fin du service, on a reçu un appel pour se rendre à la station de la porte de Hal pour des dégagements de fumée. Là, j’ai eu très peur, le métro a été évacué, les images des attentats me sont revenues en mémoire, le stress m’a envahie, on ne savait pas ce qui pouvait arriver. Heureusement, il ne s’est rien passé.

Une anecdote ?

On a arrêté un monsieur en état avancé d’ébriété et il s’est tracassé de savoir où j’allais dormir parce qu’il était tard. Il n’arrêtait pas de me proposer de rentrer avec lui et de rester dormir chez lui, toute l’équipe était pliée de rire.

À quand le retour d’Émilie la baroudeuse ?

Je rêve de refaire ce programme, mais mon agenda se remplit très vite. Je faisais tout le travail de recherche et de préparation en amont, je manque de temps.

Comment se passent les préparatifs pour le mariage ?

Je ne pensais pas que cela allait être aussi prenant et là, je suis dans la phase des cauchemars. J’ai rêvé que le photographe m’offrait l’album avec que des photos de dauphins et de requins et aucune de nous. (Rires.)