«Annika»: une nouvelle série consacrée à la police, mais de la mer cette fois!

Et une série policière de plus, une ! Celle-ci se distingue néanmoins en nous plongeant (dans tous les sens du terme) au cœur de la brigade criminelle maritime. On y suit le commandant Annika Strandhed, brillante enquêtrice d’ascendance norvégienne, qui retourne dans sa ville natale de Glasgow où elle est chargée de résoudre les meurtres inexpliqués commis sur les rives écossaises. Une héroïne intuitive et instinctive qui n’hésite pas à se mouiller afin de clore ses enquêtes.

Lire aussi Julie de Bona («L’école de la vie»): «J’étais une élève angoissée»

Une des originalités de la série réside dans la façon dont le personnage s’adresse aux téléspectateurs en leur parlant face caméra, en se confiant à eux sur ses états d’âme et ses observations sur la vie, souvent avec une bonne dose d’ironie et en usant notamment de références littéraires (ça commence dès le début du premier épisode avec « Moby-Dick » et le capitaine Achab).