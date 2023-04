L’Europe face aux crises: « Grâce à l’Europe, la Belgique a eu plus de facilités à obtenir des vaccins...», analyse Olivier Chastel (vidéo)

Crise du coronavirus et crises qui ont découlé du conflit entre l’Ukraine et la Russie… La population n’a pas été épargnée depuis 2020. Mais grâce, notamment aux décisions prises au niveau européen, les crises sanitaires, économiques et énergétiques ont pu être maîtrisées et gérées. La Belgique en a même profité… C’est le menu du sixième rendez-vous de « L’Europe et vous ». Olivier Chastel, député européen MR et membre du Groupe Renew Europe, énumère toutes les actions qui ont profité à la population. « Sans une action commune de l’Europe, la Belgique aurait eu, par exemple, beaucoup de difficultés à obtenir assez rapidement des vaccins », explique-t-il.

Grâceà ces différentes crises, l’Europe s’en sort donc renforcée et plus forte? L’analyse d’Olivier Chastel :