«L’Europe et vous»: la réalité des travailleurs des plateformes numériques, décryptée par Marc Botenga (vidéo)

Facebook, Google, Amazon, Uber, Deliveroo, Netflix… Ces plateformes numériques font désormais intégralement partie de la vie quotidienne de la population. Avec leurs bons côtés. Et leur moins bons. Le Parlement européen a pris toute une série de mesures pour créer un environnement en ligne plus sûr, plus équitable et plus transparent. Pour vous, consommateurs. Mais aussi pour les travailleurs de ces plateformes.

Des mastodontes comme Uber ou Deliveroo, vont-ils vraiment accepter les « consignes » venant du Parlement européen? Utopique de le penser ?