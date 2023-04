Future is here revient pour une seconde édition le week-end du 21 au 23 avril

Après le succès de la première édition, l’événement Future is here est de retour pour valoriser l’entrepreneuriat bruxellois. L’association 100.000 entrepreneurs, qui veut développer l’envie d’entreprendre auprès des jeunes, organise l’événement avec le soutien de la ministre de la Jeunesse et de la Promotion de Bruxelles Valérie Glatigny (MR).

La seconde édition de Future is here se tiendra le week-end du 21 au 23 avril. Le vendredi, des workshops seront donnés dans les écoles pour répondre aux questions des étudiants sur l’entrepreneuriat. Durant le week-end, les jeunes sélectionnés seront coachés par des entrepreneurs. « Les coachs interviennent pendant la préparation des pitchs le samedi pour booster les projets, donner des conseils et un avis extérieur aux candidats », souligne Monica Santalena, directrice et cofondatrice de 100.000 entrepreneurs.