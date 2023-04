Sarika Sor («Top chef»): «J’ai zéro filtre!»

Je suis en train de vivre une vraie remise en question. Venant d’« Objectif Top chef », où j’ai affronté des apprentis et des amateurs, je me retrouve maintenant face à des chefs confirmés qui ont déjà leur propre établissement, leur propre identité culinaire. Je me mets donc la pression, j’essaye de ne pas perdre mes moyens.

Il m’aide à me canaliser, à prendre confiance en moi. Il me pousse à m’imposer face aux autres. C’est quelqu’un de très exigeant, de très compétiteur.

Avez-vous eu l’occasion d’être coachée par d’anciens candidats avant le tournage ?

J’en ai contacté et rencontré plusieurs afin d’être conseillée. Je suis allée manger chez Camille Delcroix (gagnant en 2018), qui était en plus dans la brigade de Philippe Etchebest : il m’a dit de faire ce que le chef Etchebest me demandait de faire. J’ai aussi discuté avec Pascal Barandoni, le précédent gagnant d’« Objectif Top chef » : il m’a conseillé de ne pas me prendre la tête.

Durant les épreuves, vous jurez, vous dites des gros mots face caméra. Vous rendiez-vous compte de ce comportement ?

J’ai eu plein de retours : soit les gens ont adoré mon côté naturel, soit ils m’ont trouvée grossière. J’ai zéro filtre : je peux dire « Merde », « Bordel »… si je m’énerve sur une épreuve. Maintenant, je n’ai pas passé 1h30 à dire des gros mots face caméra et pourtant, c’est ce qu’on a vu dans un épisode. Le montage n’est pas à mon avantage, mais c’est de la télé. Ce qui me dérange en fait le plus, c’est que mes anciens chefs et mes parents aient pu voir ça.

Justement, comment ont-ils réagi ?

Ma mère m’a envoyé une vidéo où elle me donnait des conseils pour les prochaines épreuves. En fait, elle croit que les tournages ne sont pas encore terminés. Dans ses messages, elle m’a invitée à pratiquer le yoga et à faire des exercices de respiration.

Vous avez une forte personnalité. Cela vous a-t-il déjà joué des tours ?

Même si j’ai un tempérament fort, je suis une fille très sociable. Néanmoins, dans mes premières années de CAP cuisine en accéléré à Lille, j’ai pu intimider certaines personnes. Comme il s’agit d’une réorientation, j’avais dix ans de plus que les autres apprentis.

Pourquoi vous êtes-vous réorientée si tard, à 26 ans ?

J’ai étudié le droit et le marketing. Cela ne s’invente pas : j’ai même été cheffe de produit chez Leroy Merlin… au rayon cuisine ! (Rires.) Je me souviens qu’à cette époque, j’invitais chez moi des copines pour organiser des dîners « Top chef » où je reprenais les thèmes de l’émission : les desserts de l’enfance, les produits de la mer… Puis, j’ai travaillé dans le restaurant de mon oncle : cela m’a beaucoup plu car j’ai travaillé ma créativité.