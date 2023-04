Lancement des Zuny Games Masters: une qualification physique à Louvain-la-Neuve et en ligne pour les Bruxellois

Les passionnés des jeux Mario Kart 8 Deluxe et Splatoon 3 se défieront lors de plusieurs phases de qualifications qui se tiendront d’avril à juillet lors d’événements organisés en ligne ou en présentiel dans plusieurs cinémas et grands magasins de Wallonie et à Bruxelles. Comme le 22 avril, au Cinéscope de Louvain-la-Neuve, par exemple. Les Bruxellois devront quant à eux se contenter de se qualifier en ligne dès le 6 mai prochain.

À l’issue des tours qualificatifs, les deux premières équipes de chaque compétition se retrouveront pour la grande finale qui se tiendra dans la Gaming Zone du festival des Ardentes en juillet. À la clé : le prestige d’être sacré vainqueur des premiers Zuny Gaming Masters et une belle récompense financière : jusqu’à 3.000 € pour le grand vainqueur.