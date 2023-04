«J’envisage de déménager, je ne me vois pas croiser le meurtrier de Jason»: Angélique, la sœur du jeune mortellement poignardé à Chimay, appréhende le procès

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Un peu plus de quatre mois après le dramatique décès de son jeune frère, tué par un ado de 15 ans à Chimay, Angélique se sent toujours aussi mal : « L’absence de Jason, qui vivait chez moi et dont j’étais aussi la marraine, me hantera toute ma vie. Si j’arrive à faire face, c’est grâce à mes quatre enfants. »

Le procès du meurtrier présumé, toujours placé en IPPJ, la Momignienne l’attend avec une certaine crainte.