La Région wallonne va subventionner deux futures infrastructures sportives de Mons-Borinage

L’objectif de ces subsides est de « développer et d’entretenir les infrastructures sportives en respectant des critères tels qu’une charte éthique, l’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite, la construction attentive à la performance énergétique et l’utilisation de matériaux durables… »

À Frameries et Mons

21 dossiers ont bénéficié d’une promesse ferme de subvention lors de cette première analyse trimestrielle de l’année. Chez nous, un dossier de Frameries est retenu : la requalification du complexe footballistique du RS Bosquétia qui bénéficiera d’1,6 million d’euros de subvention. Pour rappel, le stade situé entre les rues Firmin Piérard et des Dames sera transformé en profondeur. Terrain refait et rallongé, terrain synthétique, vieille buvette et vieille tribune démolies… Entre les deux terrains sera construit un nouveau bâtiment à deux niveaux : au rez-de-chaussée, une buvette pouvant accueillir 150 personnes, pourvue de larges baies donnant vue sur les terrains, et au sous-sol les vestiaires et douches.