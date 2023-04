Balade à vélo, visites, dégustations, expos…: de nombreuses activités prévues en mai chez des agriculteurs de Mons-Borinage

Balade à vélo, dégustations des produits, visites des exploitations, marchés, expositions photos ou encore ciné-débat : ce sont les activités que cinq de nos fermes ont prévues pour vous au mois de mai. C’est la troisième édition cette année de « Rendez-vous en terre agricole » organisé par Hainaut Développement. Des balades sont aussi prévues. - D.R.

« L’objectif est de favoriser l’image de marque et le savoir-faire agricole de notre région. En plus, les agriculteurs souhaitent vraiment renouer un lien avec les citoyens et les consommateurs de leurs produits » explique la députée provinciale en charge de l’agriculture, Fabienne Devilers.

À Mons-Borinage Chez nous, ce sont donc cinq fermes qui ont rejoint le projet. Le Parc naturel des Hauts Pays organisera notamment à Audregnies un marché gourmand et une balade champêtre en collaboration avec la brasserie de l’Abbaye des Rocs à Quiévrain. « Beaucoup d’artisans locaux seront présents et de nombreux produits locaux seront disponibles. Il y aura aussi des musiciens, un lunch barbecue et une grande balade de 6 km qui partira de l’abbaye », détaille Camille Lefebvre, directrice du Parc naturel des Hauts Pays.

Les fermes veulent aussi attirer les enfants. - D.R. Lire aussi C’est local, alimentaire et durable! «Cœur du Hainaut» a choisi de soutenir 6 projets: 4 sont issus de Mons-Borinage L’agriculture lensoise sera représentée par deux institutions. La Ferme du Parc lance une activité pour les « minis », les enfants de 1 à 3 ans. Des activités autour du cheval de trait seront aussi organisées. « Il est toujours bien présent. Il ne peut malheureusement pas remédier au tracteur, mais pour certaines tâches, il peut toujours servir », affirme Jean-Luc Deneve, des Écuries du Hainaut, partenaire de l événement. Le cheval de trait sera la star de plusieurs activités. - D.R. En parallèle, vous êtes invité à ramener votre fraise pour visiter les implantations lensoises des serres de fraises et de l’aspergerie. Des dégustations sont également prévues. Unefaçon de promouvoir le savoir-faire agricole régional. - D.R. Une balade à vélo La bien connue ferme Pype-Lievens à Montignies-sur-Roc se joint, elle aussi, à la partie. « On n’a plus ouvert nos portes au public depuis 2007, mais il est temps de réexpliquer ce qu’est l’agriculture d’aujourd’hui. La ferme évolue comme le reste de la société et évoluera encore. Le citoyen est en demande. Après le Covid, la consommation du local a bien diminué, c’est donc une occasion de discuter à bâtons rompus », précise Ingrid Pype-Lievens. La ferme a prévu de nombreuses activités : visite, dégustations, expo photos, balade, ciné débat… Ingrid Pype-Lievens est une des participantes. - K.H. Lire aussi Un miel 100% montois et 100% intra-muros: le musée des sciences naturelles de Mons vend la production de ses abeilles Hainaut Développement prévoit également une balade à vélo à Mons qui partira d’Hyon vers le mont Panisel et fera découvrir aux participants le paysage agricole montois. Elle fera un arrêt au musée du silex et au domaine du Mont des Anges.