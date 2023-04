Procès des attentats à Bruxelles: «Être inculpé pour Bruxelles, c’était une surprise» pour Sofien Ayari

«J’étais en prison à l’époque. Le projet a été élaboré après mon arrestation, dans la précipitation», a-t-il déclaré, en écho aux déclarations de Salah Abdeslam.

Sofien Ayari, qui a quitté la Tunisie pour aller combattre en Syrie, n’y a rencontré aucun autre protagoniste du dossier des attentats bruxellois. «Je ne connaissais personne avant de rencontrer Osama Krayem sur le trajet du retour, puis Salah Abdeslam quand il est venu nous chercher en Allemagne», a réaffirmé l’accusé. «Après, on n’a pas besoin de se connaître, on n’est pas non plus tombés les uns sur les autres par hasard, il y a des mises en contact, des intermédiaires», a-t-il reconnu.