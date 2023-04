La police bruxelloise a dressé 75 procès-verbaux pour dépôt illégal d’ordures

Lors de cette action, mais aussi de trois autres opérations de ce type ayant eu lieu lors des semaines précédentes, elle a dressé un total de 75 procès-verbaux pour dépôt illégal de déchets.

Ce sont 1.400 kilos de déchets qui ont été contrôlés et enlevés samedi, lors d’une action de propreté publique à Bruxelles et à Ixelles. La police a dressé 36 procès-verbaux pour non-présentation correcte des déchets (non triés ou déposés en dehors des horaires prévus), 35 procès-verbaux pour jet de mégots de cigarettes et quatre procès-verbaux pour crachat sur le sol.