Frédéric («Koh-Lanta): «Je ne suis pas serein pour la réunification»

Je ne suis pas serein. Par contre, cela ne me dérangerait pas du tout d’être désigné ambassadeur de mon équipe. Je miserais sur mes qualités de négociateur, j’ai assez de tchatche. Maintenant, Quentin m’a avoué que devenir ambassadeur était un rêve pour lui. Il aimerait être choisi pour ce rôle. Nous avons conclu de nouvelles alliances avec Anne-Sophie et Helena.

À ses débuts, la candidate belge a été critiquée par ses coéquipiers et le public. Comment est-elle aujourd’hui sur le camp ?

Lors des premières 24 heures, Helena était assez arrogante. Ensuite, je l’ai redécouverte et j’ai trouvé une personne complètement différente. Certes, elle est très compétitrice mais elle a surtout un mental d’acier. Je pense qu’on a beaucoup jugé Helena sur quelques paroles…

Depuis tout petit, rêvez-vous d’être un aventurier ?

Je regardais « Koh-Lanta » avec mon père. Je rêvais d’y participer, sans me l’avouer, car depuis l’enfance, je souffre d’une myopie sévère. Je ne me rappelle pas de moi sans lunettes. Ma myopie s’est dégradée très rapidement, jusqu’à moins 8. Le matin, je me réveillais sans reconnaître ma femme à mes côtés.

Lire aussi «Mon Dieu je pleure», «Coup de génie»: Rudy crée un faux collier d’immunité dans «Koh-Lanta, le feu sacré» et régale les internautes

Que s’est-il passé ?

Deux ans avant les castings de « Koh- Lanta », j’ai subi une opération de chirurgie où le médecin découpe et soulève la cornée pour y passer un laser. Durant les 24 heures qui ont suivi cette intervention, je suis resté aveugle. Il y a eu une complication à l’œil droit : ma cornée avait été brûlée. De ce fait, j’ai dû rester dans le noir total durant 4 jours, je ne pouvais pas ouvrir les yeux. La moindre lumière me procurait une douleur atroce. J’avais la sensation d’avoir des cailloux dans l’œil.

Que pensent vos parents de votre participation à l’émission ?

J’ai perdu mon papa il y a 14 ans. J’ai beaucoup pensé à lui avant et pendant l’aventure. S’il n’était pas décédé, ma vie aurait été complètement différente : suite à sa disparition, je suis parti vivre à l’étranger car j’avais beaucoup de mal à faire mon deuil. En étant loin de ma famille, j’avais l’impression que mon père n’était pas parti. Ensuite, je me suis donné un coup de pied aux fesses pour reprendre des études.

Lire aussi Gilles («Koh-Lanta, le feu sacré»): «Même sur l’île, je pensais à mes vaches»

Regardez-vous votre « Koh-Lanta » avec votre maman ?

Ma maman regarde la télé asiatique. Elle suit très peu les chaînes françaises. J’ai donc dû lui expliquer « Koh-Lanta ». C’est ma femme qui l’a informée de ma participation quand j’étais déjà sur le tournage. Elle a été très surprise ! C’est seulement en me suivant chaque mardi dans « Koh-Lanta » qu’elle se rend compte de l’intensité du jeu.

Et maintenant, quel est votre rêve ?

J’ai exercé pas mal de jobs. J’ai notamment travaillé deux ans à Disneyland Paris, puis dans le monde du conseil. Je travaille sur un projet personnel : ouvrir mon bar-restaurant en région parisienne.