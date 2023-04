Travaux repoussés, aide financière aux commerçants… Face au fiasco des chantiers simultanés à Mons, la Ville revoit sa copie

Depuis plusieurs jours, deux chantiers importants ont vu le jour en centre-ville : la rénovation complète du square Roosevelt et la rénovation de la place Nervienne. À cela s’ajoute la réfection d’une partie de la rue du Onze novembre. Ces trois chantiers sont venus s’ajouter à d’autres chantiers, publics et privés, déjà présents sur le territoire de Mons. Citons notamment les travaux de gare de Mons menés par la SNCB et les aménagements de la place Léopold, mais aussi, les travaux privés situés par exemple à la rue des Gades, énumère la Ville de Mons dans un communiqué.

Ces derniers jours, le collège communal s’est concerté avec les services de la Ville et avec les entreprises privées chargées des travaux. Ils ont cherché des solutions afin d’améliorer les parcours piétons et la signalisation de ces chantiers.

De plus grands panneaux

« Des panneaux additionnels, plus grands et plus explicites seront installés dans les prochains jours. Certains seront ancrés au sol car le déplacement des panneaux par certains usagers est l’un des soucis constatés ces derniers jours. Une attention toute particulière sera accordée aux déviations pour les piétons et les cyclistes » Plusieurs gros chantiers sont en cours. - E.G.

Ensuite, le phasage des travaux de la rue de la Houssière et du square Roosevelt a été repensé. La Ville doit en effet finaliser ces travaux avant fin 2023 pour ne pas perdre les subsides européens. « La Ville ne pouvait plus attendre que le chantier de la gare de Mons soit entièrement achevé. Cependant, la période la plus difficile de cohabitation du chantier de la gare (et de la place Léopold) avec celui du square a été limitée à trois mois. »

Lire aussi Le cri de détresse de Mirella et Ludmilla à Mons: commerçantes, elles doivent fermer à cause du chantier au square Roosevelt

Un couloir piéton face à la gare

Le collège s’est concerté avec l’entreprise chargée des travaux de la rue de la Houssière et du square Roosevelt « et a obtenu qu’un couloir piéton soit réalisé d’ici la semaine prochaine entre la place Léopold, la rue de la Houssière et jusqu’aux bureaux du TEC ».

Chantiers privés refusés

« Plusieurs chantiers privés ont créé des embarras de circulation dans certaines rues. Ces interventions plus ponctuelles créent de l’incompréhension parmi les usagers. Le collège a donc décrété un moratoire sur ce type de chantiers, qui ne dépendent pas de la Ville et qui seront refusés durant les mois à venir ».

Rue de Bertaimont : c’est reporté !

« Cela permettra donc de maintenir tous les grands axes de pénétration au centre-ville ouverts et accessibles. »

La réfection de la rue de Bertaimont a été repoussée. - E.G.

Aide financière pour les commerçants

Le collège communal a décidé de mettre en place une aide financière exceptionnelle à destination de ces commerces qui, depuis dix ans, subissent les désagréments du chantier de la gare (chantier SNCB) et, depuis quelques semaines, les travaux de la place Léopold, de la rue de la Houssière et du square Roosevelt. « Un courrier reprenant les démarches à suivre va leur parvenir d’ici les prochains jours ».

Lire aussi Travaux et rues bloquées à Mons: une autre rue centrale va être fermée, des riverains excédés lancent une pétition!

2h de parking gratuit

« À partir du 17 avril 2023 et jusqu’à la fin de l’année, les 2 premières heures de stationnement seront gratuites dans les parkings couverts de la ville (rue d’Havré et rue de la Halle) et en voirie(avec billet d’horodateur, lequel comprendra d’office les deux premières heures gratuites. Le parking du piétonnier (derrière Primark) devrait lui aussi être concerné ». Auparavant, seule la première heure de stationnement était gratuite dans les parkings couverts.