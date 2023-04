Plusieurs clubs de foot de Mons-Borinage sont présidés par des élus: les liens étroits entre foot et politique à Mons-Borinage, «c’est assez unique»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

La politique et le football font-ils bon ménage ? La question se pose aujourd’hui à Mons-Borinage car de plus en plus d’élus politiques s’impliquent dans des clubs de football. C’est le cas du président du MR Georges-Louis Bouchez, chef de file de Mons en Mieux et président des Francs Borains, de Marie Meunier, présidente du CPAS de Mons (PS) et présidente d’honneur de l’USC Jemappes et dernièrement de Guy Nita (Ecolo), conseiller communal devenu président du RLC Hornu.

Il y a 3 ans, le bourgmestre de Dour Carlo Di Antonio (cdH) a lui aussi été vice-président des jeunes du RFB. « Mais c’est de l’histoire ancienne », nous a-t-il affirmé.