Le Plan habitat logement durable à Schaerbeek manque d’ambition pour l’opposition: «Du réchauffé enrobé de greenwashing!»

La commune de Schaerbeek a finalisé son nouveau plan logement appelé « Plan habitat logement durable ». Le conseiller communal de l’opposition Cédric Mahieu (Les Engagés 1030) l’attendait depuis longtemps, lui qui a été chef de cabinet de Denis Grimberghs, l’échevin du Logement sous la précédente législature. Après une analyse minutieuse, il proposeune dizaine d’amendements. « C’est du réchauffé par rapport au plan précédent. Il a fallu 5 ans pour arriver à ce résultat ! Sans nouvelle mesure ambitieuse, très peu concret et enrobé de greenwashing… Le seul changement est le nom du plan », pointe le conseiller communal, déçu. « Plutôt qu’un programme d’avenir, on magnifie ce qui a été fait dans le passé. »

Pour l’élu, les notions ne sont pas « habitées ». L’aspect social promu par la majorité peine à se faire ressentir alors qu’il existe des possibilités de faire plus : « On pourrait envisager un partenariat entre le Foyer Schaerbeekois et le CPAS pour que deux à trois logements soient dédiés aux cas sociaux les plus extrêmes et urgents identifiés par le CPAS via une dérogation sociale », propose Cédric Mahieu. « Il n’y a aucune proposition de bail glissant avec l’Asis (agence immobilière sociale) en suite des logements de transit. »

Celui qui est également directeur général de Comensia, société de logements publics, plaide pour une véritable prospection et une veille urbanistique. « On doit être à l’affût de pépites, les identifier et se mettre dessus. On a loupé des occasions et raté des opportunités de clé sur porte. »

Lire aussi Schaerbeek présente son Plan habitat logement durable: «La question sociale a pris une importance considérable» Quant à l’aspect durable du plan, de belles intentions le composent sans nouvelles mesures. « Il faut renforcer le rôle des AIS comme opérateur de rénovation, accélérer le traitement au niveau du permis de rénovation et soutenir le Foyer Schaerbeekois, via des subsides communaux ou un tiers investisseur, à passer à l’énergie renouvelable », analyse Cédric Mahieu qui invite la commune à transférer la gestion locative de ses logements au Foyer Schaerbeekois. Accès à la propriété Se loger à Schaerbeek coûte de plus en plus cher. Alors que la commune a augmenté les centimes additionnels au PRI de 10 % en 2020 et 2023 sans parler de l’indexation naturelle et la suppression de la prime au précompte immobilier pour les nouveaux propriétaires d’un bien unique, rien ne facilite l’accès à la propriété, dénonce Cédric Mahieu. « On est la commune la plus chère. On demande que la prime Be Home passe de 115 à 150 euros pour couvrir l’évolution de l’inflation et qu’elle soit indexée comme l’est la prime régionale », lâche le conseiller communal.