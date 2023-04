Un concert de Marc Frankinet en quartet-jazz le 14 avril au Henrifontaine à Bertrée

Le trompettiste belge Marc Frankinet (trompette et bugle) a réuni Jacques Pirotton (guitare), Benoit Vanderstraeten (basse) et Antoine Cirri (batterie) avec l’idée de revisiter des compositions de jazzmen liégeois, pur jus ou d’adoption, qui ont marqué l’histoire de cette «little provincial town» (titre de son dernier album) et bien au-delà. La Maison du Jazz de Liège s’est associée à ce projet. On y retrouve une dizaine de pièces, pas nécessairement les plus connues, avec un lot d’heureuses surprises...

Ce quartet va réinterpréter les oeuvres de Jacques Pelzer et Benoit Quersin, Bobby Jaspar, René Thomas, Garrett List, Robert Jeanne, Robert Grahame, José Bedeur, Léo Flechet, Serge Ghazarian et Bernadette Mottart.