Peter Verbeke s’exprime pour la première fois depuis son départ d’Anderlecht: «Le départ de Kompany, ma plus grande déception»

Après son départ d’Anderlecht et plusieurs mois difficiles en raison d’une infection virale, Peter Verbeke (41 ans) refait surface. Dans la version néerlandophone du podcast « Eleven Insiders », il revient pour la première fois sur son passage mouvementé à Anderlecht, où il a d’abord été directeur technique, puis a cumulé cette fonction avec celle de CEO, avant d’être écarté par le nouveau CEO, Jesper Fredberg. Peter Verbeke travaille désormais pour « Double Pass », une agence belge qui aide au développement des jeunes talents. « Novembre et décembre ont été particulièrement difficiles. L’infection virale m’a frappé de plein fouet. Ce n’était pas un burn-out comme je l’ai lu ici et là. Le stress et la fatigue ont sans doute joué un rôle. »

Verbeke évoque les débuts difficiles à Anderlecht quand, arrivant de Gand, il a été choqué de voir que le grand club bruxellois n’était pas une machine bien huilée. « Au Club Bruges et même à La Gantoise, on travaillait de manière beaucoup plus moderne. J’ai ressenti un manque de dynamisme. Le club devait se réinventer. Faire table rase à tous les niveaux, avec des gens qui voulaient aller de l’avant et qui voulaient du bien au club. Avec Marc Coucke et Wouter Vandenhaute. »

« La nomination de Mazzù, c’est aussi ma faute » « C’est ce qui m’a le plus affecté dans cette période : que ces personnes doivent maintenant subir autant de critiques. Nous avons tous commis des erreurs. Moi aussi. Le départ de Kompany et la nomination de Mazzù, c’était aussi ma faute. Vandenhaute fait tout ce qu’il peut pour que ce projet fonctionne. Dimanche dernier, j’étais au Tour des Flandres en sa compagnie. Il était plus nerveux pour Eupen-Anderlecht que pour la course. »

« Le départ de Kompany a été la plus grande déception professionnelle de ma vie », déclare Verbeke en toute honnêteté. « J’ai fait le pas de Gand vers Anderlecht après avoir discuté avec Kompany et Vandenhaute. Avec eux, vous voulez que ce projet aboutisse. Lorsqu’il n’aboutit pas de la manière envisagée, c’est une grande déception. » À Anderlecht, tout était-il en place pour renouer avec les succès du passé ? Verbeke n’est pas tout à fait d’accord. « Avant ma venue, Anderlecht avait fini 8e, avec des budgets plus importants. Ensuite, nous avons atteint la finale de la Coupe et terminé à la 4e place. Cette évolution positive est maintenant éclipsée par la moins bonne saison actuelle. Mais je suis convaincu qu’ils en récolteront les fruits à l’avenir. » « Moi, un nazi ? Une limite a été franchie » Verbeke ne considère pas son transfert à Anderlecht comme un cadeau empoisonné. « La seule chose que je n’aurais pas dû faire, c’est d’accepter le rôle de CEO. Mais cette demande venait du club et à l’époque, cela semblait être le bon choix. Mais je n’avais pas la compétence, j’aurais dû m’en tenir au sportif. »