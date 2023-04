Le nombre d’exploitations agricoles augmente à Bruxelles: il y en avait 33 en 2022

Le nombre d’exploitations agricoles est en diminution constante depuis plusieurs dizaines d’années en Wallonie. À Bruxelles, l’activité agricole est évidemment nettement plus réduite. Mais le nombre d’exploitations agricoles y est relativement stable et même en légère hausse.

Interrogée à ce sujet par la Capitale, l’administration Bruxelles Économie et emploi note même une légère hausse plus récemment. « En 2022, 33 entreprises d’agriculture ont déclaré près de 227 hectares à la PAC. Il y a donc une augmentation du nombre d’entreprises agricoles enregistrées à la PAC sur le territoire bruxellois mais une diminution du nombre d’hectares déclarés. Sur ces 227 hectares déclarés, 140 ha environ sont des prairies permanentes, près de 80 ha sont occupés par des plantes fourragères et des céréales. Il y a aussi 10 ha pour la culture de pomme de terre et près de 2 ha alloués à du maraîchage. »

Production de tisanes et de fleurs en hausse

À côté de ces entreprises enregistrées au niveau européen et qui bénéficient, à certaines conditions, de subsides, il y a aussi une série d’entreprises d’agriculture urbaine. Une quarantaine en 2020. Mais cela a évolué à la hausse. « Depuis 2020, un petit nombre d’entreprises ont arrêté leurs activités, d’autres ont fusionné et de nouveaux projets ont vu le jour dans les domaines de la production de micro-pousses, la tisanerie et les plantes médicinales, la production de fleurs, la création de pépinières et d’espaces verts. Bruxelles comptabilise aujourd’hui une petite cinquantaine d’entreprises agricoles urbaines. »

Et l’administration de citer quelques exemples de production, avec les chiffres pour 2020. « Ces entreprises produisent environ 12 ha de maraîchage en pleine terre (dont 0,4 ha de tisanières, plantes aromatiques et médicinales). Il y a aussi environ 1 ha de production de petits fruits, 3 ha d’élevage ovin (prés, vergers) et environ 0,6 ha de production hors sol (micro-pousses, herbes aromatiques, champignons, tomates…). Les plus petites exploitations, en terme de surface au sol, sont généralement les productions hors sol. » Citons Microflavours (micro-pousses), Champignon de Bruxelles (champignons et micro-pousses) ou encore Urbi Leaf (micro-pousses également). En pleine terre, il y a des productions comme Hierba buena qui est une tisanière, ou le Jardin participatif d’Etterbeek qui fait, notamment, du maraîchage.

Ici, sur le toit du Colruyt, rue Gray. - Séverin Malaud

Du côté des plus grandes exploitations, citons la Ferme Nos Pilifs (Neder-over-Heembeek) et la Ferme du Chant des Cailles (Watermael-Boitsfort) qui proposent des productions associant maraîchage, cultures de fleurs sauvages et élevage de moutons notamment.