Trois mois après le vol de sa BMW à Berloz, Nelly retrouve sa voiture… en Allemagne: «Elle a été rachetée dans un garage!»

Il y a de ces coups de fil qu’on n’attend plus. Nelly, 59 ans, s’était fait subtiliser son véhicule au début du mois de février à Berloz. « Une technique astucieuse, nous expliquait-elle. Sur les images de surveillance, on a directement identifié la technique utilisée : le mouse jacking. On pouvait voir les individus avec tout le matériel nécessaire pour pirater le signal de la voiture afin de la voler sans même avoir à utiliser mes clés, cachées à l’étage. »

« Vendue comme neuve ! »

Nelly, de Berloz, devait partir en vacances le lendemain avec sa voiture. - Th.P.

C’est à l’aide de leur arceau magnétique que les malfrats s’étaient emparés de leur butin, sans laisser de trace. « On a rapidement lancé tous nos filets afin de retrouver le véhicule. Dans ce genre de situations, on sait que les premières heures sont cruciales. »

Bredouilles, Nelly et son mari avaient peu à peu perdu espoir. Près de deux mois après les faits, pourtant, la Berlozienne a reçu ce mardi un coup de fil pour le moins intrigant des services de police.