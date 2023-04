Comment éviter le carton rouge au contrôle technique: Benjamin Maréchal a suivi un biker très tendu (vidéo)

Une moto sur trois recalée au contrôle technique en Wallonie: voici comme éviter le carton rouge En trois mois, 1.676 motos sont déjà passées au contrôle technique. Et les résultats font mal : un véhicule sur trois s’est vu attribuer un refus.

Les pneus lisses, cause n°1 de l’interdiction de rouler. - Capture AutoSécurité

L’annonce d’un contrôle technique imposé aux motos n’avait pas fait que des heureux. Et pourtant, trois mois après son instauration, le groupe AutoSécurité, qui réalise ces contrôles, avance des résultats qui semblent confirmer leur utilité en matière de protection des consommateurs et de sécurité routière.

Près d’une moto sur trois (30,5 % des 1.676 véhicules contrôlés) a tout simplement été recalée entre l’entrée en vigueur du dispositif au 1er janvier et la fin mars. « Parmi les observations qui ont provoqué un refus, il y a des choses assez importantes », pointe Pierre-Laurent Fassin, porte-parole d’AutoSécurité. « Il y a aussi une personne à qui, je pense, nous avons sauvé la vie. », lance-t-il. « La roue avant n’était pas fixée à la fourche ! Si ça n’est pas une preuve de l’utilité du contrôle… » Près de 6 % des véhicules se sont ainsi carrément vus attribuer une interdiction pure et simple de rouler. Au niveau des voitures, ce pourcentage n’est que de 1,38 %.

Pour informer aux mieux les motards, concessionnaires ou garagistes qui doivent passer par la case « contrôle technique » et éviter les refus, AutoSécurité a réalisé une petite vidéo d’informations.

Certains points, faciles à vérifier, permettrait d’éviter jusqu’à un tiers des cartons rouges !

« En vérifiant les feux stop, qui sont la troisième cause des interdictions de rouler, on éviterait 17 % des cartes rouges », relève Pierre-Laurent Fassin. « La deuxième cause d'interdiction, ce sont les disques de frein voilés. Et la première, ce sont les pneus lisses. En vérifiant ce dernier point, on pourrait éviter 33 % des interdictions de rouler. »

Vérifiez vos feux !

À côté des interdictions de rouler, certains conducteurs se voient obligés de représenter leur véhicule dans les 15 jours. Ici, les principaux motifs de refus sont les feux de croisement, les catadioptres et les disques de frein usés. « Si on vérifiait les catadioptres ainsi que le positionnement de la plaque d’immatriculation, on éviterait 35 % des refus », indique le porte-parole.

Enfin, il est aussi possible de devoir repasser son véhicule dans les trois mois. « Le principal problème concerne cette fois le certificat d’immatriculation, qui est composé de deux parties », détaille-t-il. « Les personnes n’en apportent qu’une seule. L’autre souci, c’est le certificat de conformité qui n’est pas d’origine. En étant en règle avec ces papiers, on aurait 38 % de certificats à validité de 3 mois en moins. » La dernière cause de refus, dans ce cas de figure, ce sont les plaquettes d’identification qui manquent.

Un nouveau centre

Actuellement, cinq centres Autosécurité ont ouvert des lignes destinées aux motos, à savoir à Habay, Eupen, Vinalmont/Wanze, Aye et Cuesmes. Une sixième va voir le jour dès le 17 avril à Mont-Saint-Guibert. « On ne savait pas du tout à quoi s’attendre et on a été un peu surpris. Puis on s’est dit qu’il manquait peut-être une station pour une bonne répartition géographique », explique le porte-parole.

Le dispositif étant nouveau, les stations ont dû s’adapter. « Aujourd’hui, on a vraiment atteint notre vitesse de croisière, juste à temps pour le retour du beau temps. C’est maintenant que les motards ressortent et que des ventes vont se faire aussi. »

Car le contrôle technique n’est en effet imposé aux véhicules de catégorie L et de cylindrée supérieure à 125 cc qu’au moment de la revente ou suite à un accident. « À ce jour, nous n’avons pas encore eu de contrôle post-accident », précise toutefois Pierre-Laurent Fassin.