Face au surpoids et à l’obésité morbide, la clinique du Poids et de la Santé existe, au CHU de Charleroi

L’ISPPC-CHU de Charleroi dispose d’une clinique du Poids et de la Santé, regroupée de façon interdisciplinaire, comme nous l’explique le docteur-chirurgien Daniel-Sebastian Doniga.

Le docteur Daniel-Sebastian Doniga - Pauline Schumacker

« Le constat est réel, posé par tout le monde : nos types de sociétés sont de plus en plus confrontés à des cas de personnes en surpoids, voire en situation d’obésité allant jusqu’à la morbidité… Ce type de fléau pèse pour les personnes qui en sont victimes, cela pèse également sur la société en général : le mal-être des patients a des répercussions bien au-delà de leur situation, cela touche également les facteurs d’activités en tous genres. Nous avons la chance, ici, au sein de l’ISPPC, d’avoir pu rassembler plusieurs départements, qui permettent de guider, d’aider, de soutenir, de guérir et, quand cela se présente, d’opérer les patients qui se présentent à nous. »