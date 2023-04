Féminicide ce mardi à Etterbeek: Eleonora battue et égorgée par son ex-compagnon Hassan, «il venait de sortir de prison»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Un féminicide s’est déroulé ce mardi après-midi à huis clos dans un appartement de la rue Philippe Baucq, à Etterbeek.

La victime est Eleonora Schillaci, une Bruxelloise d’origine italienne qui est âgée d’une cinquantaine d’années et également surnommée Nora. Son bourreau n’est autre que son ex-compagnon. Il s’agirait d’un certain Hassan qui serait âgé d’une vingtaine d’années et déjà fort bien connu défavorablement de la police et de la justice, lui qui serait d’ailleurs sorti de prison tout récemment.

« Une fois, il m’a dit qu’il voyait le diable »

Eleonora Schillaci était « une femme battue », nous dit-on, et elle a été égorgée au sein de son domicile dans lequel elle sous-louait « depuis environ deux ans » une chambre à Oussama, un sans-papiers d’origine marocaine qui est âgé d’une trentaine d’années.