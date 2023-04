Des bourses proposées aux chômeurs et aux étudiants wallons pour apprendre une langue: «Priorité pour le public qui rencontre des difficultés financières»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Le nombre de demandeurs d’emploi reste élevé en Wallonie et parmi les leviers à actionner, il y a l’apprentissage des langues. Des plans langues existent déjà depuis quelques années, mais à présent, nous dit la ministre wallonne de l’Emploi, Christie Morreale, il s’agit de mieux recentrer les aides sur les besoins. « Par exemple, en rencontrant des couvreurs, ils me disent : si on envoie ces jeunes à l’école pour apprendre une autre langue, ça ne sert à rien. Il vaut donc mieux faire des modules de formation spécifiques aux métiers », nous explique la ministre.