Un montant total de plus d’un milliard d’euros, combien les criminels payent-ils pour échapper au procès? Vincent Van Quickenborne veut de la transparence sur la transaction pénale élargie

Bientôt fini, pour les criminels en col blanc, de bénéficier de la transaction pénale élargie, à l’abri des regards, sans que le public ne sache qui en bénéficie et quels montants ils ont dû verser au parquet pour échapper à un procès et à une condamnation publique.

Le ministre de la Justice Vincent Van Quickenborne (Open VLD) ne remet pas en cause le système, mais il trouve que le secret qui entoure ces transactions « donne l’impression d’arrangements en coulisse ».