Salaires et pensions: l’idée d’une autorité indépendante façon Royaume-Uni émerge, De Croo y est favorable

Ce mercredi matin, sur La Première (RTBF), le chroniqueur Alain Gerlache a évoqué le système britannique où, suite à des scandales liés, par exemple, à des notes de frais de parlementaires, une autorité indépendante s’occupe de tout l’aspect financier, de la détermination du salaire à son paiement, ainsi qu’aux questions liées aux pensions.

La très british IPSA

C’est l’Independent Parliamentary Standards Authority qui gère ces matières pour 650 parlementaires et leur staff. « Nous fixons, administrons et réglementons les frais de personnel et professionnels, les salaires et pensions des députés », explique-t-elle sur son site. « Nous sommes indépendants du Parlement et du gouvernement. Nous prenons des décisions sur les règles relatives aux frais professionnels et à la rémunération des élus en toute impartialité, sans subir leur influence. »