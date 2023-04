Jill Vandermeulen revient avec une cinquième saison d’«Ados et Criminels» sur RTL plug: «Ce n’est pas une émission propice au sourire» Jeudi prochain sur RTL plug, Jill Vandermeulen revient avec une cinquième saison d’« Ados et Criminels », la série documentaire consacrée aux faits divers. Confidences d’une jeune maman qui est sur tous les fronts. Jill Vandermeulen va traiter des sujets très sombres. - X. Janssens

Par Rino Gallo

Jill, comment résumeriez-vous cette nouvelle saison ?

Les téléspectateurs vont découvrir de nouveaux cas d’adolescents meurtriers, dont un drame qui a eu lieu en Belgique. C’est l’histoire de ce jeune homme qui a assassiné sa fille de 18 mois, violé et tué la grand-mère de son ex-compagne et tenté de tuer cette dernière. Parmi les autres faits divers, j’ai surtout été marquée par l’effet de groupe. C’est assez perturbant de constater que plusieurs jeunes d’un même village peuvent se rassembler et être capables de commettre des crimes. Ces jeunes viennent généralement de milieux très précaires, ils ont vécu des violences verbales, physiques ou des abus sexuels au sein de leur cercle familial. Ils n’ont jamais vraiment eu de bases solides et saines.

L’éducation joue un rôle extrêmement important.

Bien sûr. De nombreux enfants sont encore éduqués à travers le racisme ou l’homophobie. C’est inconcevable. Un jour, à l’école, un petit garçon a dit à ma fille qu’elle était « née dans du caca » car elle était métisse. Ce garçon doit avoir un rapport à la mixité qui n’est pas toléré au sein de sa famille. J’ai tout de suite averti la direction et le corps professoral. Vous savez, je n’ai jamais caché les difficultés de la vie à mes enfants. Certains disent qu’il faut les laisser rêver mais je ne suis pas d’accord. Il ne faut pas leur mentir sur les dangers auxquels ils pourraient être confrontés. J’ai par exemple appris à mes enfants que si un adulte a un comportement déplacé à leur égard, ce n’est pas normal. On ne vit pas dans le monde des Bisounours !

Vous venez de débuter les tournages de la prochaine saison de « Docs de choc ». À quoi s’attendre ?

Nous allons explorer des sujets assez récents comme les inondations qui ont eu lieu en Belgique et en Allemagne mais aussi des accidents de télésiège ou des crashs aériens. Cette saison est un peu plus sombre que les précédentes. La plupart du temps, on diffusait des sujets où tout le monde s’en sortait indemne. Cette fois, les faits sont plus graves. J’ai souhaité utiliser un ton plus neutre et grave, tout comme dans « Ados et criminels ». Ce ne sont pas des émissions propices au sourire, ce serait indécent vis-à-vis des victimes et de leurs familles. La production a tout de suite validé ma démarche.

« Au cœur de l’étrange », avec Michaël Miraglia, reviendra-t-elle à l’antenne ?

Ce n’est pas prévu. J’ai adoré partager cette aventure avec Michaël. On formait un très chouette duo. Je le trouve d’ailleurs très bien en tant que présentateur du JT. Son ton est parfait. J’espère qu’il aura un long parcours dans ce créneau.

Vous avez accouché de votre quatrième enfant en novembre dernier. Comment se porte votre fille, Charlie-Jane ?

Merveilleusement bien. C’est un vrai rayon de soleil. C’est une petite fille qui est déjà très attentive et éveillée. Elle nous apporte énormément de joie. Cela dit, je ne dors pas beaucoup en ce moment. Je suis extrêmement fatiguée et c’est normal car j’ai décidé d’allaiter ma fille. Ça me demande une grande disponibilité. Quand je suis en tournage, je suis d’ailleurs obligée de tirer mon lait. Tout est une question d’organisation.

Vous vous accordez tout de même un peu de répit ?

Je suis mon propre patron. Quand je ne travaille pas, je ne gagne pas d’argent. J’ai parfois du mal à m’octroyer des jours off. Quand j’y arrive, je culpabilise car j’ai l’impression de ne pas être proactive.

Sur Instagram, vous vous réjouissez d’avoir retrouvé votre poids d’avant grossesse. Avez-vous eu du mal à voir votre corps changer ?

Ça a été difficile, oui. En tant qu’animatrice et créatrice de contenus sur les réseaux sociaux, mon corps est mon outil de travail. Et puis, en tant que femme, on a en quelque sorte cette pression de l’idéal de beauté. Je m’en fous de ce que les gens peuvent penser de mon physique. En revanche, j’ai toujours eu cette crainte de vieillir et de ne plus plaire à mon conjoint. J’avais donc besoin de me sentir mieux dans ma peau. Mon objectif n’est pas d’être filiforme, mais de retrouver une tonicité musculaire.

Pas d’autres enfants en perspective alors ?