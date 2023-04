Barcelone à nouveau dans le viseur de Francfort: le club allemand chambre les Catalans après la claque face au Real Madrid

L’Eintracht Francfort ne lâche plus le Barça ! Un an après sa victoire au Camp Nou (2-3) en quart de finale de la Ligue Europa, le club allemand s’est encore payé le club catalan après sa lourde défaite face au Real Madrid, mercredi en demi-finale retour de la Coupe du Roi. Vainqueurs 0-1 à l’aller, les Blaugranas ont lourdement chuté à domicile face à leurs grands rivaux en maillots blancs, comme ceux que portaient les joueurs de Francfort en avril 2022. Et ça a bien fait rire l’Eintracht Francfort…

« On a déjà vu cette fête en blanc… », a posté le club allemand sur son compte Twitter. Un troll en référence au succès de l’Eintracht 3-2 au Camp Nou la saison dernière en quarts e finale de la Ligue Europa.