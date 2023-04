«Vinicius, meurs!»: Vinicius Junior fait péter les plombs des fans de Barcelone mais aussi du vestiaire catalan!

Ce mercredi soir, Vinicius Junior a quitté le Camp Nou avec le sentiment du devoir accompli et surtout une belle victoire face au FC Barcelone. En effet, le Brésilien et ses coéquipiers se sont imposés face au FC Barcelone en demi-finale retour de la Coupe du Roi et ont composté leur ticket pour la finale. Titulaire, Vinicius Junior a réalisé un bon match dans l’ensemble avec un but et une passe décisive au compteur. Il a également obtenu le pénalty transformé par Karim Benzema. Sa prestation a été saluée par la presse madrilène.

Mais « Vini » n’a pas fait parler de lui que pour ses talents de footballeur hier soir dans l’enceinte catalane. Il a tout d’abord subi les foudres des supporters blaugranas qui lui ont jeté des briquets dessus et qui l’ont insulté. Selon Defensa Central, certains fans ont même lancé des « Vinicius, meurs ! ». Comme cela a été souvent le cas cette saison, l’international auriverde s’est aussi pris le bec avec ses adversaires notamment Gavi avec lequel il a eu un gros accrochage. C’était aussi tendu avec Ronald Araujo, qui n’a pas réussi à contenir le jeune joueur hier soir ou encore Ferran Torres, qu’il a clashé sur le pré. « Tais-toi, tu es très mauvais », a lâché le numéro 20 du Real Madrid à l’Espagnol. Après la rencontre, la tension n’est pas redescendue.