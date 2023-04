«J’ai écrit des notes sur mon téléphone»: Jeremy Renner révèle avoir écrit une lettre d’adieu à sa famille après son accident de chasse-neige

L’homme aux 20 millions d’abonnés a accordé sa toute première interview télévisée depuis l’accident. Si on avait déjà évoqué quelques extraits de cet entretien poignant , un autre passage a été dévoilé.

Le 1er janvier dernier, Jeremy Renner faisait la Une de l’actualité. L’acteur américain s’était fait écraser par son chasse-neige de sept tonnes, alors qu’il était en train de déneiger son allée. Trois plus tard, après 30 fractures et plusieurs opérations, Jeremy Renner marche à nouveau, aidé d’un dispositif gonflable.

On apprend que Jeremy Renner, alors perfusé et immobilisé, a cru que son heure avait sonné. Un état qui l’a poussé à écrire un mot d’adieu : « J’ai écrit des notes sur mon téléphone et un dernier mot à ma famille », révèle-t-il, sans pour autant dévoiler le contenu de cette lettre…