Grosse polémique chez Colruyt, les clients en colère: «Choquant», «vous n’avez pas de conscience?» (photo)

Elle a fait scandale. La dernière publicité de la chaîne Colruyt incite les consommateurs à manger davantage de protéines végétales que de protéines animales. « Privilégier les produits d’origine végétale à ceux d’origine animale contribue à un meilleur environnement », déclare Colruyt dans sa pub.

Le but ? Protéger l’environnement. L’annonce a néanmoins suscité la polémique. Colruyt répond : « Avec cette campagne, en aucun cas, nous ne nous prononçons contre la viande. On vise un rapport plus équilibré entre la consommation de protéines animales et végétales et tendre vers un régime flexitarien ».