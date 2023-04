Ludivine Dedonder visite les acteurs majeurs belges de la cybersécurité au Forum International de la Cybersécurité de Lille

Ce salon est le plus grand événement en Europe dédié aux questions de la sécurité et de la confiance dans le domaine numérique. Le thème de cette année est "In Cloud we trust?", qui aborde les défis et les opportunités du Cloud public dans la transformation numérique. Le FIC rassemble tout l'écosystème de la cybersécurité et du "numérique de confiance", notamment le secteur public et étatique, le secteur de la formation et le secteur privé. La ministre Dedonder a été invitée à prendre la parole en raison du tournant inédit que la dimension Cyber a pris dans la politique de la Défense belge.

Elle a souligné l'importance de la cybersécurité dans notre vie quotidienne et dans le domaine militaire. La ministre a également évoqué son plan STAR, qui prévoit la reconstruction de la Défense, avec davantage d'investissements dans le cyber et la mise en place d'une Composante Cyber à part entière. Elle a souligné la nécessité de recruter du personnel qualifié et motivé, notamment en pensant "out of the box" et en mettant en place diverses voies de recrutement. Ludivine Dedonder a pris le temps de rencontrer et de s'adresser aux chefs d'entreprise présents : « Les investissements que la Défense belge fera dans les années à venir profitent beaucoup plus qu’auparavant aux entreprises et à l’industrie belges du secteur de la défense. C’était important pour moi dès le début, et les événements en Ukraine renforcent ma conviction qu’une industrie de défense forte est fondamentale pour la Belgique et, par extension, pour l’Europe ». Dans le cadre de sa politique, Ludivine Dedonder a initié une stratégie de soutien à la recherche et au développement au travers de partenariat entre la défense, les entreprises et les centres de recherche. Le budget de cette stratégie s'élève à 1,8 milliard d'euros jusqu'à 2030. Ludivine Dedonder : ce budget est également destiné à soutenir la participation des centres de connaissance, des entreprises en général et des PME belges en particulier à des projets de coopération en matière de sécurité et de défense. Le cyber joue évidemment un rôle important à cet égard. Le FIC est une opportunité unique pour les acteurs clés de se rencontrer et de discuter de sujets importants liés à la cybersécurité.