Des tracteurs vont tirer certains chars à la cavalcade de Herve à cause de la maladie équestre: «Ne caressez pas les chevaux»

Depuis quelque temps, une épidémie de rhinopneumonie touche plusieurs manèges en région verviétoise. Deux chevaux ont dû être euthanasiés et plusieurs centres équestres de la région sont confinés. Si en début de semaine la Ligue Équestre Wallonie Bruxelles se montrait rassurante, du côté de la cavalcade de Herve – le cortège de chars tirés par des chevaux de trait a lieu ce lundi 10 avril – on a décidé de prendre des mesures.

Les organisateurs annoncent ce jeudi matin que cette épidémie « pousse certains de nos fidèles meneurs et propriétaires de chevaux non vaccinés à décliner leur participation à notre événement, ce que nous comprenons parfaitement. » Il s’agirait de meneurs venant des provinces de Liège et du Luxembourg, ainsi que d’Allemagne.