Un gros changement pour les clients: un avertissement est désormais affiché

La nouveauté n’est, pour l’instant, disponible qu’aux États-Unis mais devrait rapidement s’étendre à d’autres pays. Depuis quelques jours, le site de vente en ligne Amazon a ajouté une nouvelle fonctionnalité sur la page de certains produits.

Les clients font désormais face à un avertissement lorsque le produit qu’ils veulent acheter… est fréquemment retourné. Avec cette solution, Amazon veut inviter consommateurs et vendeurs à plus de conscience. Et limiter également les retours qui sont à charge du détaillant.