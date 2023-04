«Happy Valley»: Sarah Lancashire tente de maintenir l’ordre dans ce polar britannique La saison 1 est disponible en intégralité du 05/04 au 04/10, la saison 2 du 10/05 au 09/11 et la saison 3 du 14/06 au 13/12. D.R.

Par L.V.

Déjà diffusé sur France 3, ce polar prouve une fois de plus toute la maîtrise des Britanniques en matière de fictions. L’histoire, follement bien ficelée, plante le décor dans la campagne du Yorkshire, pas si paisible qu’elle en a l’air.

Entre verts pâturages et village de pierre perturbé par quelques trafiquants et autres gaillards pas très catholiques, on y suit l’âpre quotidien d’une policière exceptionnelle d’humanité, de force, de rage et de désespoir. Laquelle, incarnée par l’impeccable Sarah Lancashire, tente de maintenir l’ordre chez ses concitoyens alors qu’elle se remet elle-même d’un terrible drame : quelque temps auparavant, sa fille, victime d’un viol, s’est donné la mort après avoir accouché d’un petit garçon… dont le géniteur, campé par James Norton (« Grantchester »), vient de sortir de prison.

En six épisodes saisissants de réalisme, la première saison de « Happy Valley » se révèle passionnante, psychologiquement fouillée et pleine de suspense.

« Happy Valley », disponible sur Auvio.