Surprise pour ces riverains belges, un célèbre Diable Rouge va bientôt venir s’installer près de chez eux: «Avec cette réaffectation, le monument prend une nouvelle vie»

Le joueur de l’AC Milan ainsi que plusieurs membres de sa famille ont déjà déposé une demande de permis environnemental pour ce projet de restauration assez remarquable. En effet, l’avant-centre compte restaurer ce bâtiment datant du 15ème siècle, reconnu comme monument historique en 2004 et inoccupé depuis plus de 90 ans.

Au total, le Rossonero compte construire quatre appartements sur des surfaces comprises entre 97 et 125 mètres carrés. Le sous-sol du bâtiment, quant à lui, serait transformé en parking. « Avec cette réaffectation, le monument prend une nouvelle vie », peut-on lire dans la demande. « Le projet permet une restauration en profondeur, des travaux d’entretien nécessaires et une reconstruction limitée du mur de quai et du volume au niveau des écuries. La mise en service du bâtiment garantit également qu’il continuera d’être entretenu à l’avenir. Toutes les interventions sont réalisées dans le respect des éléments patrimoniaux présents ».