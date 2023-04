Trois produits de la Distillerie Gervin de Péruwelz décrochent l’or à Lyon

Le patron, Vincent Stiévenart n’est pas peu fier : « Cette année, trois étoiles se sont ajoutées à notre maillot! », commente-t-il. « Parmi plus de 10.000 échantillons dégustés et 51 pays représentés, sont ressortis vainqueurs trois de nos produits ».

Ont été distingués cette année la Black Pear et le petit dernier de la distillerie, le rhum Rumarkable Orange Édition. Et pour la deuxième année consécutive, le pastis made by Gervin, la Patinette, décroche une nouvelle fois l’or dans sa catégorie.