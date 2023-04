Féminicide à Etterbeek: le parquet confirme l’ouverture d’une enquête pour homicide

Nous vous l’avons annoncé jeudi matin, un féminicide s’est déroulé mardi après-midi à Etterbeek dans un appartement de la rue Philippe Baucq. La victime, Eleonora Schillaci, Bruxelloise de 53 ans, a été égorgée à son domicile par son ex-compagnon. Il s’agirait d’un certain Hassan qui serait âgé d’une vingtaine d’années et déjà fort bien connu défavorablement de la police et de la justice, lui qui serait d’ailleurs sorti de prison tout récemment.

Les faits ont été confirmés jeudi matin par le parquet de Bruxelles. « Le 4 avril vers 15h40, les forces de police de la zone de police Montgomery ont été appelées pour un incident à Etterbeek, dans la rue Philippe Baucq », explique le porte-parole du parquet, Stefan Vandevelde. « À leur arrivée, les forces de police ont trouvé le corps sans vie d’une femme de 53 ans. Les services d’urgence ont été immédiatement appelés sur les lieux, mais ils n’ont pu que constater le décès de la femme ».