Primero complète son projet «Fragments» avec la 4e partie: «Au début, je n’envisageais pas du tout la mélodie» (interview)

Je suis content de ce qu’on a réussi à faire. Ce qui était très chouette, c’est qu’il y avait une partie qui était déjà figée, sur laquelle on pouvait s’asseoir. Donc, tous les morceaux étaient finis. On avait les covers, mais pas encore les visuels. Donc, à chaque sortie, il y avait encore tout le côté visuel sur lequel il fallait qu’on se penche et qu’on crée quelque chose. Mais tout l’aspect sonore était plus ou moins figé, même s’il y avait de petits changements. Donc, on avait une part de sécurité, mais aussi une part de créativité. Tout n’était pas fait le jour 1. Je suis content de ce qu’on a fait dans la part de créativité qu’il restait. C’est un projet que je trouve abouti maintenant.

Qu’as-tu changé en cours de route ?

J’ai optimisé l’ordre des morceaux et j’ai aussi rajouté des choses. À l’heure où on se parle, elles ne sont pas encore sorties, mais elles devraient arriver. Puis, tout l’aspect clip.

Pourra-t-on écouter les quatre parties de « Fragments » sous un seul et même format ?

Bien sûr. Il y a un beau vinyle qui est en préparation et qui arrive.

Chaque partie est sortie à une saison différente. Peut-on y voir un rapport ?

Ça a plus ou moins un rapport avec les saisons de l’année, dans le sens où, effectivement, c’est un projet qu’on prévoyait d’étaler sur un an et qui était en quatre volets. Donc, ça correspond avec les quatre saisons et, forcément, quand je te parlais d’optimisation juste avant, il y a aussi des choses par rapport aux saisons dans lesquelles on se trouvait qu’on a déplacées ou modifiées pour mieux coller à l’ambiance du moment. Parfois dans l’ordre du morceau, parfois dans le choix du morceau qu’on clipe. On s’est adapté aux saisons au fur et à mesure du parcours.

Tu as un feat sur chaque partie sauf la quatrième, c’était quelque chose de particulièrement voulu ?

J’aimais bien l’idée d’avoir un invité par volet. Maintenant, dans la façon dont je collabore, c’est de la spontanéité avec les personnes avec qui je m’entends déjà bien. C’est pour ça que je suis allé chercher dans mon entourage et des personnes qui m’inspirent autour de moi. Pour le dernier volet, pour l’instant, il n’y a pas de featuring, mais il pourrait y en avoir un.

Donc, il y aura encore quelque chose après cette 4e partie ?

À l’heure où on se parle, tout n’est pas encore figé.

Tu as sorti le clip de « Vie de chien », tiré de cette 4e partie, où tu coaches un sportif qui semble douter et qui finit par tout plaquer. C’est un clip qui parle de toi ?

C’est marrant que ça t’ait évoqué ça. Non, c’est plutôt par rapport aux éternels insatisfaits. C’est un coach qui en veut toujours plus, peut-être par des frustrations de sa propre carrière, je ne sais pas trop. Mais il en veut plus et il pousse son sportif à bout. C’est pour dire que, en en voulant toujours plus, on passe à côté de ce qu’on pourrait vraiment avoir. Où est la limite dans ce qu’on traque ? Il faut aussi pouvoir s’arrêter. C’est ça le message.

Tes textes sont tellement beaux et poétiques, que ça donne envie de les écouter dans des versions a cappella ou acoustiques. Qu’en penses-tu ?

J’en pense que je ne sais pas si une petite souris parle dans ton oreille ou si tu es assez visionnaire, mais il y a quelque chose de cet ordre-là qui se profile pour la suite. Ce n’est pas encore figé, mais je travaille là-dessus.

Tes sons sont assez calmes et mélodieux, mais tu n’as pas encore franchi la ligne de la chanson. C’est un style vers lequel tu irais ?

Ça dépend de quel point de vue. Moi, venant du rap, j’ai l’impression d’avoir franchi la ligne. Pour moi, sur « Vie de chien », si les couplets avaient été aménagés autrement, ça aurait pu être une vraie chanson. Ça reste un son avec des couplets rap, mais c’est un vrai hybride. C’est une transformation douce et progressive vers quelque chose de cet ordre-là.

T’as toujours eu envie d’évoluer dans un certain sens ou c’est quelque chose que tu découvres au fur et à mesure de ta carrière ?

Je découvre au fur et à mesure de ma carrière. Au début, je n’envisageais pas du tout la mélodie. On était en groupe et il y avait déjà Swing qui occupait ce rôle. Après ma rencontre avec Lous (and the Yakuza, ndlr), je me suis beaucoup plus familiarisé avec la mélodie. Aussi par rapport aux moments au studio passés avec elle et ce vers quoi elle me poussait parfois quand on bossait ensemble. Je crois que j’ai aussi gardé ça ensuite, avec L’Or du Commun. Maintenant, en solo, je me rends compte que ça ouvre plein de portes. La mélodie est un bon médium pour la façon de faire ressentir une phrase ou de rendre accessible quelque chose. Oui, clairement, je m’inclus de plus en plus dans ce genre de musique.

Des personnes t’envoient parfois des messages pour te dire que tes sons leur font du bien ?

Je reçois souvent des messages et c’est un des côtés chouettes des réseaux sociaux. On a ce lien direct avec son public et je reçois des messages qui me touchent beaucoup. Ce qui est étrange, c’est parfois la temporalité entre un moment où j’écris une chanson et le moment où elle sort. Le public a souvent la sensation que j’ai écrit la veille une chanson qui vient de sortir. Parfois, il y a aussi ce mood dans lequel j’étais au moment d’écrire la chanson et dans lequel je ne suis plus forcément aujourd’hui, mais quelqu’un d’autre est dans ce mood et est touché. Je ne sais pas toujours quoi répondre, car la personne peut s’adresser à moi comme si j’étais dans le même mood. Mais ça me touche quand même, parce que je me dis que j’ai parlé de quelque chose d’universel qui peut toucher n’importe qui, n’importe quand. Ça donne une espèce d’intemporalité aux messages ou à ce que dégage la chanson.

Ce genre de retour t’encourage à continuer à parler de toi, de tes émotions et à te dévoiler ?

Ça m’encourage à le faire, mais je ne sais pas si je ferais que ça à l’avenir. J’aime toujours bien faire ça, mais je pense que je vais inclure d’autres choses par la suite.

Tu as parfois envie d’explorer d’autres vibes, d’autres styles ?

Je pense qu’il y aura toujours une grande importance des textes qui resteront au premier plan. Concernant les formes musicales, je sais que j’ai encore tout un large terrain à explorer. Que ce soit dans l’acoustique dans un futur proche ou dans d’autres choses. Au fur et à mesure des collaborations avec des producteurs ou des personnes du milieu, je pense que je vais être amené aussi à mettre en avant ces textes sur d’autres socles intéressants. Mais je ne sais pas encore quelle sera la direction. J’ai envie de me laisser surprendre à ce niveau-là.

On a compris qu’il y allait avoir une suite, mais est-ce que quelque chose est déjà prévu sur scène ?

On va arriver sur la période des festivals, avec Dour comme date phare, le 15 juillet. Autour de ça, d’autres choses seront mises en place, mais sans détails clairs pour l’instant. Mais oui, vers l’été et l’automne, des choses seront prévues.

Pour finir, un mot sur l’actualité de L’Or du Commun ?

On est un groupe est on restera une entité jusqu’à la fin de notre vie. On reste L’Or du Commun, qu’on soit actif ou pas. C’est juste qu’on a fait de la musique pendant dix ans en groupe avec la priorité au groupe. Aujourd’hui, dans nos envies respectives, on a senti qu’il fallait switcher et mettre la priorité sur ce qu’on voulait faire en solo. On ne peut pas tout faire, c’est ce qui fait que le groupe est en retrait pour l’instant. Mais je n’en sais pas plus pour la suite.

D’ailleurs, tu fais quand même appel à Swing et Loxley pour des conseils pour ton travail solo ?